Новогодние супы, щука и пельмени. Какие блюда готовят в России вместо оливье

Далеко не во всех регионах России традиционными новогодними блюдами являются оливье, селедка под шубой и холодец. На Кубани и в Адыгее, например, предпочитают есть супы. В Татарстане — готовят сладкий пирог под названием «губадия», а в Удмуртии обязательно запекают гуся.

О необычных национальных блюдах, которые готовят в России на Новый год, написала «Газета.Ru».

Жители Якутии на праздничных стол отдают предпочтение строганине. Это замороженная рыба или мясо, которые нарезают мелкой стружкой. Кусочки строганины всегда выкладывают так, чтобы самые жирные были снизу. Также якуты любят варить уху, ее используют в качестве лекарства от похмелья.

В Карелии на стол подают щуку. На Алтае любят угощать сыровяленым маралом в мясной нарезке, а 1 января — пельменями с копченным свиным салом. В Осетии на новогодний стол ставят пироги с сыром, внутрь которых кладут монетку или ювелирное украшение. Есть примета, что тем, кому достанется в пироге такой сюрприз, обязательно улыбнется удача.

В Марий Эл на Новый год едят трехслойные блины «команмелна». Сверху на него кладут шарик из творога. Он символизирует Солнце. В Бурятии и Иркутской области праздничная трапеза не обходится без пельменей, сметаны, творога и брынзы. В Черкесске на праздник готовят либжу — это курица, тушенная в сметане с мукой. Едят ее вместе с кашей.