  • Новогодние салюты запустят с 29 площадок в Москве

    28 ноября 2019, 21:26

    Артур Блянихов

    Глава московского департамента культуры Александр Кибовский рассказал, что в столице в Новогоднюю ночь фейерверки и салюты можно будет увидеть на 29 площадках. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По словам чиновника, на Новогоднюю ночь запланированы широкие гуляния. Под нее специально делаются 14 площадок в округах, а в 18 парковых зонах запустят локальные малые фейерверки.

    «Новогодний высотный салют запланирован в 11 точках — это традиционные места, они хорошо известны», — добавил Кибовский.

    Сайт «Аргументы и факты» обратил внимание на то, что эти мероприятия для удобства граждан пройдут после часа ночи.