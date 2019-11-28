Новогодние салюты запустят с 29 площадок в Москве
Глава московского департамента культуры Александр Кибовский рассказал, что в столице в Новогоднюю ночь фейерверки и салюты можно будет увидеть на 29 площадках. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам чиновника, на Новогоднюю ночь запланированы широкие гуляния. Под нее специально делаются 14 площадок в округах, а в 18 парковых зонах запустят локальные малые фейерверки.
«Новогодний высотный салют запланирован в 11 точках — это традиционные места, они хорошо известны», — добавил Кибовский.
Сайт «Аргументы и факты» обратил внимание на то, что эти мероприятия для удобства граждан пройдут после часа ночи.