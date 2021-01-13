Новогодние праздники без мусора. Появились итоги работы региональных операторов по вывозу ТКО

ППК РЭО отслеживала соблюдение графиков вывоза ТКО в новогодние праздники по поручению главы Минприроды России Александра Козлова. Итоги мониторинга показали стабильную работу — сбои нашли лишь в семи субъектах России.

В эти регионы Козлов уже направил письма с требованием разработать перечень мероприятий, которые позволят не допустить таких ситуаций в будущем, а также потребовал проинформировать о принятых мерах для устранения проблем.

ТКО несвоевременно вывозили с контейнерных площадок в Архангельской, Кировской, Оренбургской и Магаданской областях, Республиках Крым и Дагестан, а также в Алтайском крае. Всего поступило 43 сообщения о нарушениях в сфере обращения с ТКО — они приходили из 26 субъектов России. Сообщения поступали в том числе через систему РЭО Радар.

В Оренбургской области вывозить контейнеры с некоторых площадок стало невозможным из-за из повреждений. Контейнеры устанавливают управляющие компании — они не согласовали с региональным оператором конструкцию мусорных баков. В ближайшее время проблему решат.

В Кировской области ТКО не вывезли в установленные сроки из-за смены транспортной компании. Сейчас региональный оператор работает круглосуточно, для вывоза отходов привлекли максимальное количество машин. Кроме того, расширен штат сотрудников и сформированы графики вывоза ТКО.

В Крыму проблемы также связаны со сменой транспортной компании. Ситуацию урегулировали после вмешательства Минприроды России и РЭО.