Общество 14 декабря 2022, 12:35 Новогодние огни зажглись на Невском проспекте Петербурга

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В Петербурге на Невском проспекте заработала праздничная иллюминация, а на Дворцовой площади установили новогоднюю ель. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

На украшение главной елки города Смольный выделил 6,9 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом затраты выросли на 1,5 миллиона рублей.

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С 19 по 30 декабря в Петербурге на главной площади будет работать «Новогодняя почта», где любой желающий сможет отправить праздничную открытку в любой город России.

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