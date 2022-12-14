14 декабря 2022, 12:35
Новогодние огни зажглись на Невском проспекте Петербурга
В Петербурге на Невском проспекте заработала праздничная иллюминация, а на Дворцовой площади установили новогоднюю ель. Об этом сообщил сайт Neva.Today.
На украшение главной елки города Смольный выделил 6,9 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом затраты выросли на 1,5 миллиона рублей.
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С 19 по 30 декабря в Петербурге на главной площади будет работать «Новогодняя почта», где любой желающий сможет отправить праздничную открытку в любой город России.
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Санкт-Петербург
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