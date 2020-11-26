Новогодние мероприятия отменят в Иркутске

Он объяснил, что такую меру пришлось предпринять из-за эпидемической ситуации в регионе. Также в этом году решено отменить открытие новогодних елок в различных районах Иркутска.

«Мы вынуждены принимать ограничительные меры, в том числе чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность иркутян», — подчеркнул Болотов.