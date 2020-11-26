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    26 ноября 2020, 12:55

    Новогодние мероприятия отменят в Иркутске

    Дарья Морозова

    Все новогодние массовые мероприятия отменят в Иркутске из-за коронавируса. Об этом сообщила Общественная служба новостей со ссылкой на мэра города Руслана Болотова.

    Он объяснил, что такую меру пришлось предпринять из-за эпидемической ситуации в регионе. Также в этом году решено отменить открытие новогодних елок в различных районах Иркутска.

    «Мы вынуждены принимать ограничительные меры, в том числе чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность иркутян», — подчеркнул Болотов.