Новогодние мероприятия для детей проведут в Ханты-Мансийске | 360°

Общество 26 октября 2022, 17:35 Новогодние мероприятия для детей проведут в Ханты-Мансийске

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Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин пообещал, что в городе пройдут детские праздничные мероприятия, приуроченные к Новому году. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

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Градоначальник заметил, что в связи с событиями на Украине неуместно проводить новогодние мероприятия в прежней форме. Поэтому городские власти решили отказаться от праздничного концерта, традиционного фейерверка, «СПА фестиваля» и фестиваля экстремальных видов спорта. При этом состоятся детские утренники, елки, а также привычные «Резиденция елки» и «Чумовая улица».