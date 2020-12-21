Собеседник вспомнил, что на прошлых новогодних праздниках в центре Москвы одновременно находилось около сотни тысяч человек.

«Там работали аттракционы, всякого рода развлечения, это было нормально, хорошо. А в этом году все будут больше по домам, пообщаются друг с другом, это укрепит во многом наши семьи и сдержит эпидемический процесс», — заявил Онищенко.

Московские власти ввели ряд новых ограничений, которые будут действовать в новогоднюю ночь и на праздничных выходных. Одно из них — запрет на массовые гулянья, однако это не означает, что люди не смогут пройтись по улице и подышать воздухом.

Ранее Онищенко заявил, что пандемия в России протекает закономерно. Ситуацией можно управлять уже существующими мерами. В сложившейся ситуации не стоит вводить новые запреты.