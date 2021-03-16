Новогодние каникулы предложили перенести на лето в России

На сайте «Российской общественной инициативы» появилась петиция с предложением перенести новогодние каникулы на период с 1 по 15 июля. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам автора петиции, перенос новогодних праздников на теплый период времени лучше скажется на здоровье людей. Отмечается, что россияне недополучают витамин D из-за малого количества солнечных дней. Из-за этого их здоровье страдает, и они не могут полноценно отдохнуть в новогодние праздники.

«Предлагаю этот вопрос решить путем переноса празднования Нового года на 1 июля», — говорится в сообщении.

Кандидат медицинских наук Ирина Добрецова заметила, что в выходные многие люди пренебрегают графиком дня, который сложился в будние дни. По словам специалиста, это вредно, поскольку нарушаются циркадные ритмы. Она объяснила, что ночью вырабатываются гормоны, которые помогают бороться со стрессом, накопленным за день.

«Они вырабатываются не в 03.00 — 04.00 часа ночи, а в 23.00. Очень важно ложиться в 22.30», — рассказала Добрецова.