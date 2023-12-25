Общество 25 декабря 2023, 01:28 Новогодние каникулы оказалось дешевле провести в России, чем на Мальдивах Новогодний отдых на горнолыжных курортах РФ обойдется в 4 раза дешевле Мальдив РИА «Новости»

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Новогодние каникулы на российских горнолыжных курортах обойдутся в четыре раза дешевле, чем отпуск в Египте или на Мальдивах. Об этом сообщили в Telegram-канале «Shot Проверка».

В России помимо бюджетных вариантов имеются более дорогие и престижные отели, но и в этом случае стоимость отдыха окажется ниже.

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Если поездка в Египет или на Мальдивы обойдется в 430 тысяч рублей, то на родине можно отдохнуть и за 100 тысяч рублей. Так, можно выбрать кавказские или сибирские курорты, где ценник в этом году все же ниже заграничных расценок.

«Если очень постараться, можно покутить на Красной Поляне вдвоем за 127 500 рублей, включая перелет. Дешевле выйдет встретить Новый год в Сибири (около 100 тысяч) или на Кавказе (80 тысяч)», — уточнил канал.

Ранее назвали самые популярные у россиян горнолыжные курорты в этом сезоне. На первом и втором месте по популярности находятся Эсто-Садок и Красная Поляна (они занимают 49% от всего числа бронирований). В тройку попал Архыз (19%), четвертое и пятое места — за Шерегешем и Домбаем.