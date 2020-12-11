Новогодние гуляния в Майкопе отменили из-за пандемии коронавируса

Тем не менее руководство города рекомендовало муниципалитетам создать праздничную атмосферу. Поэтому на главной площади появятся фотозоны, заработают аттракционы и праздничные торговые ряды. Ярмарочный городок откроется 19 декабря и будет встречать гостей до окончания новогодних каникул.

В ближайшие дни в центре Майкопа начнется установка 25-метровой искусственной елки. Всего в городе украсят шесть праздничных деревьев.

«Собственникам аттракционов и предпринимателям, участвующим в ярмарочной торговле, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой поручено организовать безопасный режим работы с использованием средств индивидуальной защиты и применением дезинфицирующих средств», — заявили в мэрии города.

В октябре в Адыгее запретили проводить корпоративы в заведениях. Это требование сохранится до стабилизации ситуации. Также Роспотребнадзор региона призвал местных жителей остаться дома в новогоднюю ночь из-за роста числа новых пациентов.