31 декабря 2023, 04:51
Новогодние гуляния отменили в Магадане в знак солидарности с Белгородом
Мэр Магадана Гришан отменил новогодние гуляния из-за обстрела Белгорода
Новогодние праздничные гуляния отменили в Магадане. Мэр города Юрий Гришан выразил солидарность с Белгородом, об этом он сообщил в Telegram-канале.
«Дорогие магаданцы, уверен, что все следят за последними событиями, которые произошли в Белгороде.<…> Считаю неуместным проводить новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади. Думаю, что меня должны поддержать и те, кто планировал запускать собственные салюты», — написал Гришан.
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Мэр Магадана выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода.
Мэр Белгорода Валентин Демидов ранее отменил все новогодние праздничные мероприятия. В городе в настоящий момент работают бригады, они устраняют последствия атаки ВСУ.
ВСУ
Новый год
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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