Общество 31 декабря 2023, 04:51 Новогодние гуляния отменили в Магадане в знак солидарности с Белгородом Мэр Магадана Гришан отменил новогодние гуляния из-за обстрела Белгорода РИА «Новости»

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Новогодние праздничные гуляния отменили в Магадане. Мэр города Юрий Гришан выразил солидарность с Белгородом, об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Дорогие магаданцы, уверен, что все следят за последними событиями, которые произошли в Белгороде.<…> Считаю неуместным проводить новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади. Думаю, что меня должны поддержать и те, кто планировал запускать собственные салюты», — написал Гришан.

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Мэр Магадана выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода.

Мэр Белгорода Валентин Демидов ранее отменил все новогодние праздничные мероприятия. В городе в настоящий момент работают бригады, они устраняют последствия атаки ВСУ.