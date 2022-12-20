Общество 20 декабря 2022, 10:39 Новогодние гирлянды посоветовали выключать за два часа до сна

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Гирлянды, так же как и другие источники коротковолнового синего света, должны быть выключены за два часа до сна. Об этом RT рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков.

По словам медика, сине-фиолетовый свет может нарушать циркадные ритмы.

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Врач также предупредил, что несертифицированные гирлянды могут быть опасны как источники повреждения электрическим током и вызывать возгорание из-за короткого замыкания.

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