Общество 24 декабря 2022, 20:19 Новогодние фейерверки отменили в Кабардино-Балкарии Власти Кабардино-Балкарии отменили новогодние фейерверки Unsplash

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Власти Кабардино-Балкарии решили отменить массовые новогодние мероприятия и запуск фейерверков. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики. Он заявил о необходимости повысить меры безопасности в местах скопления людей. Речь шла о парках, площадях и территориях у религиозных сооружений.

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«На заседании также прозвучало, что в этом году решено отказаться от новогодних фейерверков, которые традиционного проводятся муниципалитетами», — отметили в пресс-службе.

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Еще местные власти запретили устраивать массовые праздничные мероприятия. Исключения составляют новогодние утренники в детских садах и школах, а также рождественские мероприятия.

Ранее о неуместности масштабных новогодних гуляний заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, при нынешней ситуации не стоит запускать салюты и фейерверки. При этом она подчеркнула, что от других новогодних традиций отказываться не нужно.