Новогодние елки начали выдавать в аренду на 30 дней

«Мы четвертый год подряд предлагаем москвичам брать напрокат живые елки в кадках, которые постоят дома 30 дней, а потом перезимуют, и весной мы высадим их в социальных учреждениях», — поделилась Булавкина.

По данным издания, в прошлом году горожанам предлагали иностранные сосны или пихты. В этом году решились переключиться на подмосковные питомники.

Ландшафтный архитектор Юлия Морозова объяснила, что у елей сохраняется корневая система, если их выращивать в экологическом месте и не срубать. Отмечается, что при правильном уходе дерево можно в будущем высадить. В частности, его надо поливать раз в два дня по два литра и не ставить около батареи.

«Лучше поставить возле балкона, елка любит прохладу, — добавила собеседница издания.

Специалисты отмечают, что домашняя елочка сможет прожить 30–40 лет как обычная ель, если ее правильно сохранить.