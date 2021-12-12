Нового владельца «Бурана» попросили оставить корабль в Жуковском

Советский космический корабль «Буран» необходимо оставить в Жуковском после восстановления. Как сообщило РИА «Новости», об этом говорится в письме представителей авиационной отрасли России на имя директора музея техники Вадима Задорожного, который стал новым владельцем «Бурана».

Космический корабль с 2011 года находится на территории Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском. Подписанты письма напомнили, что «Буран» передали туда для восстановления. Но компания-подрядчик свои обязательства не выполнила.

Волонтеры и сотрудники института своими силами законсервировали корабль в 2012 году. С тех пор он так и оставался нетронутым. В сентябре этого года Задорожный купил «Буран» и намерен вывезти его с территории научного учреждения.

Авторы письма попросили не вывозить корабль из Жуковского, так как именно здесь находится центр авиационной промышленности всей страны.

«Мы очень ценим ваш вклад в сохранение исторической памяти, наших достижений, сохранение и восстановление уникальных образцов авиационной и космической техники. <…> Мы не сомневаемся, что „Буран“ попал в надежные руки и вы восстановите его облик и сохраните для будущих потомков», — говорится в тексте сообщения.

В качестве альтернативы Задорожному предложили построить в Жуковском планетарий, напротив здания Центрального аэрогидродинамического института, а «Буран» поставить на его крыше. Такой проект разрабатывался, когда корабль еще планировали восстановить. Специалисты пояснили, что планетарий может стать филиалом музея техники. Новая площадка привлечет множество туристов со всего мира. Такое решение позволит оставить «Буран» на новом месте и сэкономить на его транспортировке.

Свои подписи под письмом поставили начальник сектора Центрального аэрогидродинамического института Юрий Хождаев, первый заместитель главного конструктора Летно-испытательного центра Виктор Остапенко, летчик Константин Агеев, заслуженные летчики-испытатели, герои России Игорь Воротинцев, Александр Гарнаев, Марат Алыков и Павел Власов, космонавт-испытатель Владимир Северин, а также ряд депутатов.