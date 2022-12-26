Общество 26 декабря 2022, 18:51 Нового руководителя назначили в пермском цирке

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Исполняющим обязанности директора пермского цирка стала бывший заместитель гендиректора Пермского дома народного творчества «Губерния» Ксения Россихина. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на официальный сайт цирка.

До назначения Россихиной на пост, с 2015 года по 2021 годы руководила цирком Сумишевская Мария Ивановна.

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На своей страничке в соцсетях Россихина поделилась фотографией с любимой игрушкой и указала, что плюшевый зверь будет теперь жить в цирке.

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