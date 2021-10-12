Нового руководителя назначили на пост главы МЧС ЯНАО

Полковник внутренней службы Олег Гилев будет временно исполнять обязанности руководителя Главного управления МЧС России по Ямалу. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

Олег Гилев окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск Алексея Ивановича Прошлякова в 1997 году. После он занимал различные должности в Вооруженных Силах России: от командира инженерно-саперного взвода до заместителя военного комиссара в Пермском крае.

Предыдущий глава МЧС по Ямалу Михаил Осокин назначен на должность руководителя Главного управления МЧС по Ульяновской области.