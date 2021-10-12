Нового руководителя назначили на пост главы МЧС ЯНАО
Полковник Олег Гилев будет исполнять обязанности главы МЧС ЯНАО
Полковник внутренней службы Олег Гилев будет временно исполнять обязанности руководителя Главного управления МЧС России по Ямалу. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.
Олег Гилев окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск Алексея Ивановича Прошлякова в 1997 году. После он занимал различные должности в Вооруженных Силах России: от командира инженерно-саперного взвода до заместителя военного комиссара в Пермском крае.
Предыдущий глава МЧС по Ямалу Михаил Осокин назначен на должность руководителя Главного управления МЧС по Ульяновской области.