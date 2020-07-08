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    08 июля 2020, 13:24

    Нового ректора УГАТУ избрали в Башкирии

    Артур Блянихов

    В Башкирии избрали ректора Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ). Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.

    По данным издания, ректором университета стал Сергей Новиков, который с сентября прошлого года занимал пост врио УГАТУ. Кроме него, в выборах участвовали заведующий кафедрой стандартизации и метрологии Эдуард Сафин и завкафедрой автоматизации технологических процессов Рустэм Мунасыпов. Уточняется, что за кандидатуру Новикова проголосовали 107 делегатов из 111.