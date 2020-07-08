Нового ректора УГАТУ избрали в Башкирии

По данным издания, ректором университета стал Сергей Новиков, который с сентября прошлого года занимал пост врио УГАТУ. Кроме него, в выборах участвовали заведующий кафедрой стандартизации и метрологии Эдуард Сафин и завкафедрой автоматизации технологических процессов Рустэм Мунасыпов. Уточняется, что за кандидатуру Новикова проголосовали 107 делегатов из 111.