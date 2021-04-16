Нового митрополита назначили в Краснодарском крае

Главой Кубанской митрополии, митрополитом Екатеринодарским и Кубанским назначили митрополита Челябинского и Миасского Григория (Андрей Владимирович Петров). Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Патриарха Московского и всея Руси.

По данным издания, священнослужителя освободили от управления Челябинской епархией и временного управления Троицкой епархией. Отмечается, что 79-летний митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор умер 8 августа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.