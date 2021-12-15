Нового куратора департаментов по спорту и туризму избрали на Ямале

В ЯНАО выбрали нового куратора двух департаментов: по физической культуре и спорту и молодежной политики и туризма. Курировать эти структуры будет исполняющий обязанности заместителя губернатора ЯНАО Сергей Климентьев, написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Сергей Климентьев также возглавляет департамент внутренней политики ЯНАО и курирует департамент по делам коренных малочисленных народов Севера.

Работать в администрации округа Климентьев начал с 1998 года.