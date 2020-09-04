Нового главврача назначили в главной инфекционной больнице Тюмени

«Планов по дальнейшему развитию инфекционной больницы у нового руководителя много, они связаны с повышением качества лечебных процессов в условиях эпидемии коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

До Баширова инфекционную больницу возглавляла Ольга Сиюткина. Причины кадровых перестановок не называются.

Руководящий пост в Областной больнице № 3 получит главврач тюменской поликлиники № 14 Ольга Дурегина, сообщило агентство со ссылкой на источник.