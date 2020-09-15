Нового главу района назначили в Челябинске

Глава Тракторозаводского района Челябинска Галина Гаврилова ушла в отставку. Ее должность займет бывший предприниматель Юрий Кузнецов, сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Уточняется, что из отпуска Гаврилова вернется в качестве заместителя руководителя другого района, пишет сайт URA.ru.

«После 15 сентября Гаврилова покидает пост главы Тракторозаводского района. На работу из отпуска она вернется в качестве заместителя главы Центрального района города», — уточнил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Гаврилова руководила Тракторозаводским районом в течение четырех лет. СМИ писали о ее предстоящей отставке после подведения итогов голосования по поправкам в Конституцию. Явка в районе была одной из самых низких в области. Через два месяца депутаты утвердят Кузнецова в качестве полноправного руководителя.