Новое жилье предоставят еще 27 семьям Забайкалья летом этого года

Новое жилье предоставят еще 27 семьям в Забайкалье летом текущего года. Местные жители переедут из бараков в хорошие квартиры. Об этом сообщил глава регионального минстроя Денис Удод, написал портал ZabNews.ru.

Уточняется, что строительство нового жилья проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Уже заложена кирпичная кладка первых двух этажей здания. На первом этаже установили пластиковые окна. Сейчас специалисты подводят электричество и канализацию, сообщило РИА ФАН.

В доме есть семь однокомнатных, 12 двухкомнатных и восемь трехкомнатных квартир. В целом в новостройке поселятся около 50 человек.