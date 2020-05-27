    27 мая 2020, 12:53

    Новое жилье подорожало в России в мае

    Андрей Иванов

    Цены на квартиры в новых домах в мае выросли во многих российских городах. В среднем квадратный метр в новостройке подорожал на 2,3% до 62,3 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений «Мир квартир».
    Новое жилье подорожало в России в мае

    Среди лидеров по майскому подорожанию — Владивосток, Москва и Сочи. В столице Приморья квадратный метр нового жилья стал дороже на 4,1%. Показатель Москвы и Сочи — 4%.

    В Хабаровске и Якутске квартиры в новостройках подорожали на 3,6%. Специалисты сравнили цены на новое жилье в 70 городах с населением свыше 300 тысяч человек. Средняя стоимость квадратного метра увеличилась в 54 городах, снизилась — в 15, в Астрахани осталась прежней.

    «Застройщики сейчас оказались в очень сложном положении: с одной стороны, высокие издержки не позволяют снизить цены, с другой — опасно их повышать при явном падении покупательской способности. Осталась надежда на восстановление спроса с помощью льготной ипотеки», — приводит портал слова своего генерального директора Павла Луценко.

    Есть среди крупных российских городов и такие, где стоимость новых квартир упала. В этот небольшой список попали Грозный, Тольятти, Курган, Липецк и Нижний Тагил.

    Ранее в Минстрое России сообщили, что в 2020 году россиянам выдадут около 640 тысяч ипотечных кредитов. Это на 240 тысяч больше, чем в прошлом году.