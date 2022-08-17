Новое здание Центра ветеринарии откроется в Надыме

Новое здание Центра ветеринарии откроют в Надыме до конца следующего года. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Старое здание использовалось еще с 1980 года и пришло в негодность. Новое займет участок площадью 164 квадратных метра.

Оно будет вдвое больше, поэтому там появятся помещения для работы специалистов, приема животных, ветаптеки и так далее.

«По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в регионе перевооружение отрасли началось с возведения модульных ветпунктов», — рассказали в пресс-службе губернатора.