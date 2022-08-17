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    17 августа 2022, 17:32

    Новое здание Центра ветеринарии откроется в Надыме

    Дарья Морозова

    Новое здание Центра ветеринарии откроют в Надыме до конца следующего года. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

    Старое здание использовалось еще с 1980 года и пришло в негодность. Новое займет участок площадью 164 квадратных метра.

    Оно будет вдвое больше, поэтому там появятся помещения для работы специалистов, приема животных, ветаптеки и так далее.

    «По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в регионе перевооружение отрасли началось с возведения модульных ветпунктов», — рассказали в пресс-службе губернатора.