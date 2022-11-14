Общество 14 ноября 2022, 15:38 Новое здание Токсовского вокзала заработало в Ленинградской области

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С 14 ноября в Ленинградской области заработало новое здание Токсовского вокзала. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации 47-го региона.

Токсовский вокзал был построен еще в 1916–1917 годах по проекту финского архитектора Урхо Пяллия. После реконструкции специалисты сохранили объекту историческую стилистику, соединив ее с современными технологиями.

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Теперь здание вокзала имеет не только современный дизайн, но и комфортное обустройство внутри.

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