Общество 26 апреля 2023, 16:49 Новое здание пожарного депо появится в селе Шурышкары на Ямале

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В этом году в селе Шурышкары появится новое здание пожарной части площадью 400 квадратных метров. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

По словам директора противопожарной службы ЯНАО Евгения Кувыкина, быстровозводимое здание будет оснащено всеми необходимыми удобствами.

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«На протяжении последних лет мы практически каждый год открываем новые возведенные здания для наших пожарных, это пять пожарных частей и одна теплая стоянка для автомобилей», — процитировал «Ямал-Медиа» Кувыкина.

Помимо возведения нового здания пожарной части, власти региона планируют приобрести две пожарные машины. Спецтехнику направят в села Катравож и Красноселькуп до конца этого года.