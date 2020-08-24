Новое заседание по делу Михаила Ефремова проходит в Москве. Онлайн-трансляция

Пресненский суд Москвы продолжает рассмотрение дело о ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров. Одним из участником аварии считается Михаил Ефремов. Ранее актер отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. «360» ведет прямую трансляцию от здания суда.

Теперь Эльман Пашаев и его сотрудники будут лишь консультантами в деле Ефремова. Сам актер намерен нанять другого защитника. Он объяснил свое решение тем, что над Пашаевым посмеиваются юристы со стороны обвинения. По словам Ефремова, он уже созвонился с несколькими именитыми адвокатами, например, Генрихом Падвой и Генри Резником. Падва рассказал «360», что Ефремов поступил правильно, а Пашаев не адвокат, а «мошенник».

Также стало известно, что Ефремов перевел родным погибшего по 200 тысяч рублей. Деньги получили вдова, брат и два сына Сергея Захарова. Пашаев назвал эти действия частичной «компенсацией морального вреда».

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Внедорожник актера врезался в фургон Сергея Захарова. Водитель-курьер скончался от полученных травм в больнице. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян.