Новое заседание по делу Михаила Ефремова проходит в Москве. Онлайн-трансляция
Теперь Эльман Пашаев и его сотрудники будут лишь консультантами в деле Ефремова. Сам актер намерен нанять другого защитника. Он объяснил свое решение тем, что над Пашаевым посмеиваются юристы со стороны обвинения. По словам Ефремова, он уже созвонился с несколькими именитыми адвокатами, например, Генрихом Падвой и Генри Резником. Падва рассказал «360», что Ефремов поступил правильно, а Пашаев не адвокат, а «мошенник».
Также стало известно, что Ефремов перевел родным погибшего по 200 тысяч рублей. Деньги получили вдова, брат и два сына Сергея Захарова. Пашаев назвал эти действия частичной «компенсацией морального вреда».
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Внедорожник актера врезался в фургон Сергея Захарова. Водитель-курьер скончался от полученных травм в больнице. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян.