Новое в мире ЗОЖ: топ-5 книг о здоровом образе жизни

Здоровый образ жизни — это личный успех каждого, а также индивидуальный стиль жизни человека, направленный на укрепление здоровья и организма в целом. Основные постулаты известны каждому: это спорт, полноценный сон и правильное питание. Совместно с телеканалом «Доктор» мы собрали для вас топ-5 книг с советами по здоровому образу жизни, на страницах которых собрано много полезной информации о том, как поддерживать и свое тело, и здоровье в прекрасной форме.

Главное правило — начинать сегодня, уже сейчас, а не ждать понедельника. Кстати, продолжается народное голосование на литературную премию в области медицины «Здравомыслие 2021». Ознакомиться с работами авторов и отдать свой голос за понравившуюся книгу можно на сайте премии.

«ЗОЖ: оно вам надо? Как меняются правила здоровой жизни», Юлия Верклова

Откуда взялась информация о том, что для хорошего самочувствия нужно проходить десять тысяч шагов, и что подразумевает под собой сложносочиненное понятие «индекс массы тела»? Ответы на эти вопросы подробно раскрывает Юлия Верклова в своей книге. Автор поможет вам отделить зерна от плевел, то есть медицинские рекомендации — от чисто маркетинговых.

«Психосоматика лишнего веса. Дело не в еде», Наталья Щербинина

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В этой книге психолог и специалист по психосоматике Наталья Щербинина рассматривает психологические причины лишнего веса. Автор делится советами и лайфхаками о том, как наконец-то закончить воевать со своим телом и настроиться на похудение. На страницах книги вы найдете множество простых, но полезных упражнений, заданий и медитаций, которые идеально подходят для самодиагностики.

«Заряжен на 100%. Энергия. Здоровье. Спорт», Ренат Шагабутдинов, Эдуард Безуглов

На страницах этой книги вы найдете ответы на большинство извечных вопросов, связанных с управлением энергией, поддержкой здоровья и любительским спортом. Автор рассказывает читателю о том, как наладить режим питания, стоит ли заниматься спортом в пожилом возрасте и какие упражнения подойдут людям, которые перенесли серьезные заболевания. Как беречь внимание и концентрацию? Как нормально питаться и поддерживать форму в поездках и командировках? Нужно ли включать в рацион спортивное питание? Ответы на эти и многие другие вопросы ждут вас на страницах этой книги.

«Еда и мозг. Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью», Дэвид Пелмуттер, Кристин Лоберг

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Книга представляет собой удобный покетбук, на страницах которого собраны практические рекомендации и всевозможные рецепты. Дэвид Пелмуттер — невролог и специалист по вопросам питания — за годы своей медицинской практики сумел установить связь между едой и работой нашего мозга. В результате выявил, что самым опасным веществом для мозга является глютен, который может вызвать зависимость и привыкание. Автор доказывает, что проблемы с памятью, стресс и плохое настроение возникают из-за потребления определенных продуктов, отказ от которых поможет вышеперечисленного избежать.

«Здоровый кишечник. Как обрести контроль над весом, настроением и самочувствием», Джастин и Эрика Сонненбург

В этой книге специалисты медицинской школы Стэнфорда рассказывают о влиянии микрофлоры кишечника на самочувствие и вес. Авторы делятся с читателями результатами научных статей, историческими фактами, курьезными случаями и массой полезных рекомендаций. Кроме того, на страницах книги вы найдете рецепты блюд и специальное меню, созданное с учетом потребностей нашей микрофлоры.