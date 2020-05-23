Новое уголовное дело завели на «Омбудсмена полиции». Его обвиняют в распространении порнографии

Новое уголовное дело завели на основателя проекта и администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Его обвиняют в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин.

Возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества „Омбудсмен полиции“ по признакам преступления, предусмотренного статьей „Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенный группой лиц по предварительному сговору“ Владимир Васенин.

Васенин пояснил, что новое уголовное дело против Воронцова возбудили после заявления женщины. Она требовала привлечь к ответственности людей, которые распространили в социальных сетях ее интимные снимки. По данным следствия, за этим стоит Владимир Воронцов — осенью 2018 года обвиняемый опубликовал порнографические снимки, которые могли видеть все зарегистрированные участники сообщества. Действовал он вместе с вместе с группой лиц, которых следствие пока не установило.

Это не первое уголовное дело, которое возбудили в отношении основателя «Омбудсмена полиции». Ранее Воронцова взяли под арест до 6 июля — его обвиняют в вымогательстве, совершенном группой лиц.

По версии следствия, Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у сотрудника полиции. Он шантажировал правоохранителя, угрожая опубликовать личные снимки, если тот откажется заплатить. Полицейский не согласился отдавать Воронцову деньги, и тот выложил его снимки в публичный доступ. Сам основатель паблика «Омбудсмен полиции» свою вину не признает.