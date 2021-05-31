Новое требование для лицензии на оружие предложили ввести в России

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева письмо, в котором предложил обязать россиян, намеревающихся получить лицензию на оружие, предоставлять справку о доходах. Об этом сообщил RT.

Хамзаев напомнил, что молодые люди, устроившие стрельбу в Казани и Керчи, не имели опыта трудовой деятельности. Однако оба раза они смогли получить разрешение на приобретение оружия и купили его.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в законодательство нового требования для лиц, желающих стать обладателями оружия, а именно включить в перечень документов, необходимых для получения лицензии на оружие, справку о доходах физического лица за минувшие 12 месяцев в целях подтверждения их финансовой состоятельности», — обратил внимание общественник.