Новое судебное заседание по делу ДТП с Ефремовым проходит в Москве. Онлайн-трансляция

В Пресненском суде Москвы продолжилось разбирательство дела о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Накануне тайный свидетель дал показания, что актера в момент аварии за рулем не было. «360» ведет прямую трансляцию от здания суда.

20 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев привел в суд некоего тайного свидетеля Александра Кобца, который поделился своей версией ДТП с участием Ефремова. Он рассказал, что вечером 8 июня выпил пива, пошел гулять и набрел на место аварии. Он уверил, что Ефремов сидел в пассажирском кресле «с волосами как у Аллы Пугачевой», а рядом с машиной стоял некий молодой человек.

Свидетель признался, что он слепой на один глаз, а второй глаз у него плохо видит. Суд отказался приобщить показания тайного свидетеля к делу.

Ранее Пашаев со ссылкой на эксперта выдвинул версию, что Ефремов мог попасть в аварию из-за проделок хакеров или ослепления лазером лазером.

Пьяный Ефремов 8 июня на внедорожнике врезался в фургон курьера Сергея Захарова в центре Москвы. От полученных травм водитель грузовика умер в больнице через несколько часов после аварии. Актера отправили под домашний арест. Ему грозит 12 лет лишения свободы.