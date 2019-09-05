Новое школьное меню презентовали в Солнечногорске

Питание школьников Солнечногорья теперь станет сбалансированным. Обновленное меню презентовали в шестой гимназии. При составлении рациона специалисты учли все аспекты: правильный выбор поставщиков сырья, энергетическую ценность блюд, сезонность, распределение по возрастам и вкусовые показатели.

В процессе приготовления будут применять «щадящие» технологии: варку, запекание, тушение и другие методы.

«Качеству питания у нас уделяется очень большое внимание. И особенно с сентября этого года мы будем по поручению губернатора Московской области уделять самое пристальное внимание детскому питанию. Во-первых, проведем рейтинг всех операторов питания, которые работают на территории региона», — рассказала министр образования Подмосковья Ольга Забралова.

В школьном питании теперь стало больше витаминов и микроэлементов. В рацион включили натуральные ягоды и кисломолочные продукты. Вместе с министром образования новое меню продегустировали глава округа Владимир Слепцов и уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Мишонова.

«Это первый такой опыт централизованного контролируемого стандарта питания. Мы очень надеемся, что-то, что нам сегодня презентовали, останется в тех же стандартах, что мы попробовали», — поделилась уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.

Перемены коснулись и посуды для школьных столовых — она стала брендированной, с логотипом Солнечногорья. Новое меню уже ввели в рацион школьников в начале учебного года.