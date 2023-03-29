Общество 29 марта 2023, 03:39 Новое сбывшееся предсказание «Симпсонов» обнаружили в Сети Пользователи Сети нашли сбывшееся предсказание «Симпсонов» о статуе «Давида» YouTube

Читать 360tv в

Пользователи часто обращают внимание на то, как создатели «Симпсонов» предсказывают будущее. В этот раз они нашли новое сбывшееся пророчество об обнаженной статуе «Давида», написало издание New York Post.

Накануне директор частной школы во Флориде оставил свой пост после жалоб родителей на урок об искусстве эпохи Возрождения, на котором была представлена знаменитая статуя Микеланджело Буонарроти — «Давид». Некоторые из взрослых посчитали скульптуру порнографической.

Реклама

Пользователям Сети эта история напомнила один из эпизодов «Симпсонов», где действие происходило в 1990-х годах. Жители Спрингфилда выступили против «Давида», раскритиковав произведение за наготу.

«Вообще-то я не обращаю внимание на всякие заявления о том, что „Симпсоны“ предсказали будущее. Но в этот раз все именно так», — написал один из комментаторов.

«По мне так, возмущаться стоит тем, что у „авторов 2023 года“ закончились идеи и они крадут материал у „Симпсонов“», — отметил другой.

Ранее в Сети появились мемы с кадрами из сериала, на которых Гомер Симпсон обнаруживает на своем теле сыпь после того, как посидел на одном диване с обезьяной.