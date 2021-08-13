Новое руководство Natura Siberica заблокировало сотрудникам пропуска

Сотрудникам компании — производителя косметики Natura Siberica не удалось попасть на свои рабочие места, так как новое руководство заблокировало им пропуска. Одна из сотрудниц сняла видео с неизвестными людьми, которые представились охранниками.

Пропуска в офис были заблокированы ряду ключевых сотрудников, в числе которых главные бухгалтеры, начальник отдела снабжения, директор по международным продажам, руководители службы безопасности и отдела регистрации товарных знаков. А менеджерам, которые работают на удаленке, закрыли доступ к рабочим компьютерам. Пропуска аннулировали также заместителю гендиректора Ирине Трубниковой и ее сыну Дмитрию.

Сотрудники Natura Siberica выпустили коллективное письмо, отказавшись работать под руководством нового президента компании Сергея Буйлова. Его подписали 164 человека.

Основатель компании Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе 2021 года. После его кончины на наследство предприниматели стали претендовать несколько его бывших жен и детей от разных браков.