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    14 октября 2021, 16:06

    Новое руководство избрали в Общественном совете при Минприроды

    Александр Закондырин возглавил Общественный совет при Минприроды

    Артур Блянихов

    Заседание Общественного совета при Минприроды состоялось на площадке Общественной палаты РФ. Новое руководство совета было избрано в ходе мероприятия. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    По данным издания, новым председателем совета избрали Александра Закондырина, который с августа этого года исполнял обязанности председателя Общественного совета МПР. Он признался, что ему понятна и близка общественная деятельность.

    «У нас в совете налажена системная работа, накоплен большой и экспертный, и профессиональный потенциал. У нас есть много хороших идей. Возможно, не все пока удалось реализовать, но я думаю, что совместными усилиями нам это удастся сделать», — отметил Закондырин.