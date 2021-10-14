Новое руководство избрали в Общественном совете при Минприроды

Заседание Общественного совета при Минприроды состоялось на площадке Общественной палаты РФ. Новое руководство совета было избрано в ходе мероприятия. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По данным издания, новым председателем совета избрали Александра Закондырина, который с августа этого года исполнял обязанности председателя Общественного совета МПР. Он признался, что ему понятна и близка общественная деятельность.

«У нас в совете налажена системная работа, накоплен большой и экспертный, и профессиональный потенциал. У нас есть много хороших идей. Возможно, не все пока удалось реализовать, но я думаю, что совместными усилиями нам это удастся сделать», — отметил Закондырин.