Новое правило закупок в России может привести к дефициту лекарств

Ведущие отраслевые объединения производителей лекарств и пациентские сообщества выступают против правила «второй лишний». По их предположениям, в случае введения этого правила пациенты могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств.

Правило «второй лишний», как пишет газета «Известия», предполагает, что при госзакупках стратегически значимых препаратов привилегии получат компании, имеющие производство полного цикла с синтезом субстанции на территории ЕАЭС. Инициативой введения принципа принадлежит Минпромторгу России.

С выводами авторов обращения согласны не все эксперты. Ряд специалистов считает, что благодаря новому правилу Россия в ближайшие годы сможет обеспечить производство большинства критически значимых для системы здравоохранения препаратов, чтобы не зависеть от импортных поставок.

В необходимости создания возможностей для дальнейшего развития локального фармпроизводства полного цикла также убеждены и в Минпромторге.

Роспатент в период с января по конец марта выдал 865 патентов в области медицины. Специалисты назвали пять самых главных медицинских изобретений в России с начала 2021 года.