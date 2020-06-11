    11 июня 2020, 18:17

    Новое правило в кафе возмутило испанских туристов

    Алена Макаренко

    Туристов обязали оплачивать дополнительный сбор в барах и ресторанах Испании. Новое правило, введенное после пандемии коронавируса, возмутило путешественников, сообщило Daily Express.
    Новое правило в кафе возмутило испанских туристов

    Помимо сервисного сбора и НДС в счетах теперь числится строчка «COVID-надбавка». В среднем она составляет не более евро.

    Один из туристов рассказал, что за две бутылки пива в испанском ресторане со всеми сборами должен заплатить 12 евро.

    Ассоциация по защите прав потребителей (FACUA) в Испании подтвердила незаконность подобных сборов. А еще там рассказали, что клиенты вправе отказаться от уплаты надбавки, отметила «Русская планета».

    Нововведение может быть связано с тем, что сфера гостеприимства сильно пострадала из-за ограничений, введенных с распространением коронавируса. Особенно пострадали страны, которые пользуются популярностью среди туристов.

    А вот в России цены на отечественных курортах, предположительно, останутся на уровне 2019 года.