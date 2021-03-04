Новое пособие введут в Тюменской области

Новую выплату введут для опекунов недееспособных совершеннолетних граждан в Тюменской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Пособие будет равно прожиточному минимуму — 12 376 рублей. Такой законопроект внесли в местную думу, его автором стал депутат Глеб Трубин. Уточняется, что выплата будет полагаться за каждого подопечного.

«В отношении опекунов совершеннолетних недееспособных граждан осуществляется мера социальная поддержки в виде ежемесячного пособия в размере 12 376 рублей», — говорится в тексте законопроекта.