Новое перемирие в Донбассе анонсировали в Киеве

Новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом объявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. После этого перемирия будет понятно, возможно ли дальнейшее движение к прекращению вооруженного противостояния в стране.

«И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс», — заявил Пристайко. Развернутое интервью с главой украинского внешнеполитического ведомства опубликовало агентство «УНИАН» в понедельник, 16 декабря, на своем сайте.

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Ранее в столице Франции состоялся саммит «нормандской четверки». Главы России, Украины, Франции и канцлер Германии собрались, чтобы совместно выработать пути для урегулирования вооруженного противостояния на востоке Украины. По итогам встречи было принято коммюнике.

Лидеры четырех стран подтвердили в документе, что Минские соглашения остаются основным документом, на который они опираются в своей позиции по поводу противостояния в Донбассе. Также указано, что в ближайшее время должно состояться новое разведение сил на востоке Украины. До конца года должен состояться обмен пленными в формате «всех на всех».