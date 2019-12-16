Новое перемирие в Донбассе анонсировали в Киеве
«И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс», — заявил Пристайко. Развернутое интервью с главой украинского внешнеполитического ведомства опубликовало агентство «УНИАН» в понедельник, 16 декабря, на своем сайте.
Президент Украины впервые за 6 лет поговорил со СМИ РоссииПодробнее
Ранее в столице Франции состоялся саммит «нормандской четверки». Главы России, Украины, Франции и канцлер Германии собрались, чтобы совместно выработать пути для урегулирования вооруженного противостояния на востоке Украины. По итогам встречи было принято коммюнике.
Лидеры четырех стран подтвердили в документе, что Минские соглашения остаются основным документом, на который они опираются в своей позиции по поводу противостояния в Донбассе. Также указано, что в ближайшее время должно состояться новое разведение сил на востоке Украины. До конца года должен состояться обмен пленными в формате «всех на всех».