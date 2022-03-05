Новое отделение детской поликлиники откроется в Нижневартовске

С 5 марта в микрорайоне Старый Вартовск в Нижневартовске заработает новое отделение детской поликлиники, которая находится на улице Льва Толстого. Об этом сообщил сайт Infox.ru со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Если ранее горожанам вместе с детьми приходилось ездить на прием к лечащему врачу в город, то сейчас они смогут сэкономить время. В новой поликлинике для посетителей обустроили комфортные входные группы и колясочную.

Работа к поликлинике будет осуществляться в две смены.