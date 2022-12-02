Общество 02 декабря 2022, 12:36 Новое отделение банка открылось в Мытищах

Читать 360tv в

В центре Мытищ открыли новое инновационное отделение Почта Банка. Его особенностью стало отсутствие зонирования и никаких электронных очередей. Удобно расположившись на диване рядом с сотрудником, можно получить исчерпывающую консультацию по любым вопросам.

Это отделение — центральное в Мытищах, уже пятое по счету в городском округе и 30166-е в стране. В новом офисе — «живой» формат: никаких электронных очередей. Еще одной особенностью стала экологичность. Документы и чеки не печатают, а все документы подписываются в электронном виде.

Реклама

«Банк уделяет внимание именно общению и предоставлению банковских услуг для старшего поколения, что очень социально значимо, так как наше старшее поколение не очень разбирается в цифровых услугах», — пояснила начальник управления социально экономического развития городского округа Мытищи Татьяна Поводова.

Реклама