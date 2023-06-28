Общество 28 июня 2023, 14:19 Новое общежитие МГИМО достроили на западе Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: новое общежитие МГИМО достроили на проспекте Вернадского РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новое общежитие МГИМО на проспекте Вернадского, 76 ввели в эксплуатацию, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Вблизи учебных корпусов откроется новое общежитие вместимостью 1898 человек. Общая площадь здания из трех 18-этажных секций составила более 48 тысяч квадратных метров.

Помимо комфортных жилых комнат, для учащихся одного из ведущих российских университетов оборудованы прачечные, столовые, кафе и общественные рекреационные зоны. Андрей Бочкарев Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

В общежитии предусмотрели жилую часть, состоящую из одноместных, двухместных и трехместных номеров. В каждой комнате оборудовали кухонную зону с бытовой техникой, а в прихожих установили встроенные шкафы для хранения одежды.

На первом этаже разместили специальные комнаты для маломобильных студентов. Также здесь будут доступны парикмахерская, тренажерный зал, прачечная и медицинский блок с двумя палатами. На втором этаже здания откроют террасу.

В общежитии также предусмотрели комнаты гостиничного типа для проживания родителей, которые приедут навестить студентов.

Фасады секций общежития украсили художественно-архитектурной подсветкой. На территории оборудовали площадки для отдыха и занятий физкультурой и велопарковку.

Ранее в московских центрах госуслуг открыли выставку о знаменитых вузах столицы.