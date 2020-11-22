Новое общество «Царьград» создали для «защиты интересов русских»

На очередном съезде членов общества «Двуглавый орел» было принято решение об учреждении новой организации — «Царьград». Оно будет защищать «интересы русских».

Руководителем «Двуглавого орла» выступает учредитель канала «Царьград» Константин Малофеев. На съезде он обратился к членам объединения с речью.

«Число единомышленников идеологии „Царьграда“ по всей стране составляет около миллиона человек. Это те, кто начинает и заканчивает свой день с „Царьградом“. Месячная аудитория составляет почти 30 миллионов человек», — заявил Малофеев.

Он уточнил, что многие из сторонников идеологии канала хотели бы вступить в организацию, которая представляет их интересы. Именно для этого создается общество «Царьград».

В съезде приняли участие представители Союза добровольцев Донбасса, Союза казаков-воинов России и Зарубежья, Союза православных женщин и других патриотических и православных объединений. Они же вступили в новое объединение «Царьград». На мероприятии выбрали председателя общества, им стал Константин Малофеев. В высший совет объединения избрали известных политиков, ученых, журналистов.