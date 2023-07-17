Общество 17 июля 2023, 11:29 Новое общественное пространство создадут на юго-западе Москвы Новое общественное пространство с памятником Симону Боливару появится на юго-западе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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На пересечении проспекта Вернадского и Университетского проспекта, в сквере, создадут новое общественное пространство с памятником Симону Боливару. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Михаил Никифоров.

Место для установки монумента выбрали еще в 2010 году при участии президента Венесуэлы Уго Чавеса, который тогда посетил сквер и заложил камень. В качестве подарка городу правительство Венесуэлы передало копию скульптуры Симона Боливара, созданную итальянским мастером Адамо Тадолини и изначально установленную в Каракасе.

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На сегодня почти завершилось благоустройство территории. Рабочие убрали воздушные кабельные линии, перенеся их под землю, и замостили пространство вокруг памятника гранитной плиткой двух цветов.

Также на площадке завершили устройство фундамента и установку гранитного постамента высотой почти четыре метра. Скульптуру доставили, собрали и в ближайшее время установят с использованием крана.

В сквере уложат газон площадью более двух тысяч квадратных метров и установят пятиметровые уличные торшеры с энергосберегающими светодиодными светильниками. Кроме того, на проспекте Вернадского рядом со сквером заменили старый остановочный павильон.

Торжественное открытие памятника Симону Боливару запланировано на 19 июля, оно будет приурочено к 240-летию со дня его рождения.

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