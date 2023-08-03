Общество 03 августа 2023, 17:32 Новое общественное пространство появится в Красногвардейском районе Петербурга

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Новое общественное пространство с зонами для пикника и детскими площадками появится на берегах реки Лапки в Северной столице. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Территорию в Красногвардейском районе благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Строители уже укрепили места у воды гидрорешетками и уложили газон, также планируется установка тюбинговой горки.

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Отмечается, что одна из площадок будет тематической, там маленькие жители смогут поиграть с экскаваторами и весами.