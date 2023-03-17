Общество 17 марта 2023, 15:49 Новое общественное пространство появится рядом с метро «Технологический институт — 1» в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на пересечении Подольской и Верейской улиц рядом с метро «Технологический институт — 1» может появиться новое общественное пространство. Об этом написал «Петербургский дневник», ссылаясь на представителей администрации района.

Местные жители попросили увеличить число скамеек, а также разместить дополнительное освещение. В администрации района учли и пожелания по обновлению детских площадок.

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В новой зеленой зоне установят 17 фонарей, 10 скамеек, шесть скамеек-кресел и одну скамью-качели. В сквере появятся липы, клены, черемуха, сирень и 1077 кустарников.

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