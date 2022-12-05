Общество 05 декабря 2022, 18:11 Новое общественное пространство откроется для петербуржцев 6 декабря Новое общественное пространство появится в Санкт-Петербурге на набережной реки Карповка

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Вдоль набережной реки Карповка в Санкт-Петербурге откроют новое общественное пространство. Посетить его местные жители и гости города смогут уже со вторника, сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на городской комитет по благоустройству.

Отмечается, что в ходе работ благоустроили газон площадью восемь тысяч квадратных метров. Также работники высадили почти тысячу кустарников и различные цветники. Все работы по благоустройству проводились в три этапа.

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Пространство также порадует жителей с четвероногими друзьями — для них там оборудована специальная кинологическая площадка. Благодаря созданию нового пространства петербуржцы теперь смогут пройти от улицы Чапаева до Первого медицинского университета.

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