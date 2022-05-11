Новое общественно-деловое пространство появится в Санкт-Петербурге

Заместитель генерального директора по строительству компании «Максидом» Антон Патрасенко рассказал о строительстве на улице Уральской в Санкт-Петербурге нового общественного пространства. Об этом написал «Петербургский дневник».

Пространство появится на территории бывшего Завода имени М. И. Калинина. С одной стороны там уже работает магазин, а с другой ведутся ремонтные работы.

«Здесь планируется создать новое общественно-деловое пространство. При выполнении работ мы стараемся сохранять расположенные на территории деревья ценных пород, включая историческую аллею из вековых лип, и даже каштан, который, по легенде, посадил когда-то сам Михаил Калинин», — отметил Патрасенко.

Других деталей строительства он раскрывать не стал.