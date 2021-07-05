Новое общественно-деловое пространство появится на месте недостроя в Тропарево-Никулино

На западе Москвы на территории заброшенной стройки на Никулинской улице создадут общественно-деловое пространство площадью свыше 20 тысяч «квадратов». Об этом сообщило ИА НСН.

«Там смогут открыться банки, страховые организации, магазины, спортивные клубы. В результате будет создано более 500 новых рабочих мест», — перечислил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров уточнил, что реализацией проекта займется либо инвестор, либо правообладатель территории. Он добавил, что 10% площадей объекта пойдет под нужды города.